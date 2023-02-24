Большаков Пётр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Пётр Федотович

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Место рождения

Рождествено, 443541, Россия

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Большаков Федот

Мать: не указана

Рождествено, 443541, Россия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шмелёва Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождествено, 443541, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Рождествено, 443541, Россия
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