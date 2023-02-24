Большаков Пётр Федотович
Место рожденияРождествено, 443541, Россия
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Большаков Федот
Мать: не указана
Рождествено, 443541, Россия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шмелёва Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождествено, 443541, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Рождествено, 443541, Россия