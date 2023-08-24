Пригорнев не знаем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пригорнев Виталий
Мать ребёнка: Пригорнева Миля Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пригорнева Елена
Мать ребёнка: Пригорнева Миля Ивановна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пригорнева Миля Ивановна