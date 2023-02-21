Шмидт (Кочмержевская) Ирина(Рина) (Екатерина) Владимировна
Место рожденияШуша
Дата рождения10.12.1900
Дата смерти24.07.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1900
Шуша
Рождение ребёнка
15.08.1923
Дочь: Амитина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Анищик Владимир Михайлович
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
22.07.1938
Муж: Шмидт Отто Юльевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
24.07.1978