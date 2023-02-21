Шмидт (Кочмержевская) Ирина(Рина) (Екатерина) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Кочмержевская) Ирина(Рина) (Екатерина) Владимировна

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Место рождения

Шуша

Дата рождения

10.12.1900

Дата смерти

24.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1900

Отец: Кочмержевский Владимир Константинович

Мать: Кочмержевская Мария Николаевна

Шуша
Рождение ребёнка
15.08.1923

Дочь: Амитина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Анищик Владимир Михайлович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
22.07.1938

Муж: Шмидт Отто Юльевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анищик Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
24.07.1978
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