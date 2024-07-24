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Савин-Матвеев-Федоров Николай Иванович

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Место рождения

Щукино, Сергачский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

03.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884

Отец: Савин Иван Матвеев

Мать: Ксения Никифорова

Щукино, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фролова (Савина) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Савина (Шулаева) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тихонова (Матвеева) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Матвеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Федоров Петр Николаевич

Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Романова (Федорова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна

Щукино, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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