Савин-Матвеев-Федоров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884
Отец: Савин Иван Матвеев
Мать: Ксения Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Фролова (Савина) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Савина (Шулаева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тихонова (Матвеева) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Романова (Федорова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна
Смерть
Неизвестно