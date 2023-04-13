Мущинский ??002 Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМущинский ??002 Николаевич

Мущинский ??002 Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1920 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Мущинский Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1958

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1959

Дочь: Вербовская Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close