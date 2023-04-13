Мущинский ??002 Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Мущинский Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1959
Дочь: Вербовская Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно