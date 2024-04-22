Некрасов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Сергей Иванович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

20.11.1968

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ФН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.01.1997

Сын: Некрасов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья

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