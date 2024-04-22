Некрасов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1968
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1997
Сын: Некрасов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Наталья