Островерхов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1929
Дата смерти23.09.2007
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929
Отец: Островерхов Иван Федорович
Мать: Островерхова Татьяна
Рождение ребёнка
07.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ледовская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патрицкая Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассохина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Островерхов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Островерхов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна
Смерть
23.09.2007