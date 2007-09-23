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Островерхов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1929

Дата смерти

23.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929

Отец: Островерхов Иван Федорович

Мать: Островерхова Татьяна

Рождение ребёнка
07.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледовская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патрицкая Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Островерхова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассохина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Островерхов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Островерхов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Островерхова Нина Дмитриевна

Смерть
23.09.2007
Благодатное, Петровский, Ставропольский край
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