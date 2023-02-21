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Воронов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Воронов Михаил

Мать: Воронова Татьяна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Воронова Серафима

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1922

Сын: Воронов Александр

Мать ребёнка: Воронова Серафима

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1925

Сын: Воронов Сергей

Мать ребёнка: Воронова Серафима

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Серафима

Смерть
1931
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