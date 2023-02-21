Воронов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Воронов Михаил
Мать: Воронова Татьяна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Воронова Серафима
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1922
Сын: Воронов Александр
Мать ребёнка: Воронова Серафима
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воронов Сергей
Мать ребёнка: Воронова Серафима
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Серафима
Смерть
1931