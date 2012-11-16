Кручинина (Страузова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина (Страузова) Нина

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Место рождения

Россия Татарстан

Дата рождения

22.01.1947

Дата смерти

16.11.2012

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1947

Отец: Страузов Михаил

Мать: Страузова Евдокия

Россия Татарстан
Бракосочетание
16.10.1965

Муж: скрыто настройками приватности

Россия Татарстан
Смерть
16.11.2012
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Омск
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