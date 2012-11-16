Кручинина (Страузова) Нина
Место рожденияРоссия Татарстан
Дата рождения22.01.1947
Дата смерти16.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1947
Отец: Страузов Михаил
Мать: Страузова Евдокия
Россия Татарстан
Бракосочетание
16.10.1965
Муж: скрыто настройками приватности
Россия Татарстан
Смерть
16.11.2012
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Омск