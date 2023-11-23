Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
До брака — учительница Бриляковского начального училища Балахнинского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
17.09.1907
Супруг(-а): Алексей Васильевич Богородский
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: (Богородская) Алевтина Алексеева
Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1909
Дочь: (Богородская) Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: (Богородская) Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Богородский Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Богородский Василий Алексеев
Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев
Рождение ребёнка
15.05.1918
Сын: Богородский Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев