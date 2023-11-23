Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
До брака — учительница Бриляковского начального училища Балахнинского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
17.09.1907

Муж: Богородский Алексей Васильев

Супруг(-а): Алексей Васильевич Богородский
Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: (Богородская) Алевтина Алексеева

Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев

Рождение ребёнка
07.09.1909

Дочь: (Богородская) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев

Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: (Богородская) Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Богородский Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Богородский Василий Алексеев

Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев

Рождение ребёнка
15.05.1918

Сын: Богородский Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Богородский Алексей Васильев

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