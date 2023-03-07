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Останина Агафья Никифорова

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Место рождения

поч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Останин Фадей Прокопиев

Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Дарья Прокопиева

Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Останин Исак Прокопиев

Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Фекла Прокопиева

Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Федосья Прокопиева

Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Останин Абрам Прокопиев

Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Прокопий Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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