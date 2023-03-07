Останина Агафья Никифорова
Место рожденияпоч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Дарья Прокопиева
Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Фекла Прокопиева
Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Федосья Прокопиева
Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Останин Прокопий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762