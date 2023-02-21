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Кузнецов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья

Бракосочетание
Около 1821

Жена: Кузнецова Авдотья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кузнецов Егор

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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