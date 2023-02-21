Кузнецов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья
Бракосочетание
Около 1821
Жена: Кузнецова Авдотья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кузнецов Егор
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно