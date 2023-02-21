Андреева (Мусат) Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Андреев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Андреева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно