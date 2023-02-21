Андреева (Мусат) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Мусат) Наталья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусат Кирилл Филиппович

Мать: Мусат Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Андреев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Андреева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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