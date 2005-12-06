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Шестовских Леонид Александрович

Место рождения

Голубковское, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

24.10.1923

Дата смерти

06.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Голубковское, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
24.02.1948

Жена: Зуева Анастасия Алексеевна

Голубковское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1949

Дочь: Бучельникова Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Алексеевна

Развод
До 01.08.1963

Жена: Зуева Анастасия Алексеевна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
06.12.2005
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