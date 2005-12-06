Шестовских Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения24.10.1923
Дата смерти06.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1948
Рождение ребёнка
09.02.1949
Дочь: Бучельникова Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Алексеевна
Развод
До 01.08.1963
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
06.12.2005