Буцин Константин (Густав) Константинович- Густавович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1925
Дата смерти01.04.2010
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925
Отец: Буцин Густав Августович
Мать: Буцин Ольга Фридриховна
Рождение ребёнка
10.05.1968
Дочь: Рахимгалиева Ольга Константиновна- Густавовна
Мать ребёнка: Буцина Нина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.2010
Похороны
03.04.2010