Буцин Константин (Густав) Константинович- Густавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцин Константин (Густав) Константинович- Густавович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1925

Дата смерти

01.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925

Отец: Буцин Густав Августович

Мать: Буцин Ольга Фридриховна

Рождение ребёнка
10.05.1968

Дочь: Рахимгалиева Ольга Константиновна- Густавовна

Мать ребёнка: Буцина Нина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.2010
Похороны
03.04.2010
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