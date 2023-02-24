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Григорьев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1959

Отец: Григорьев Александр Петрович

Мать: Григорьева-Теряник Мария Федоровна

Бракосочетание
20.02.1982

Жена: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.10.1982

Сын: Григорьев Роман Александрович

Мать ребёнка: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
11.09.1983

Сын: Григорьев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна

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