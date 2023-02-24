Григорьев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1959
Бракосочетание
20.02.1982
Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.10.1982
Сын: Григорьев Роман Александрович
Мать ребёнка: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
11.09.1983
Сын: Григорьев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна