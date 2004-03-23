Живогина (Глазова) Александра Родионовна
Место рожденияс. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Дата рождения01.11.1914 ст.
Дата смерти23.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1848
Дочь: Живогина (Живогина) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Живогин Семен Ильич
Рождение
01.11.1914 ст.
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Живогин Семен Ильич
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
23.03.2004
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.