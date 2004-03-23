Живогина (Глазова) Александра Родионовна 01.11.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Живогина (Глазова) Александра Родионовна

Место рождения

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.

Дата рождения

01.11.1914 ст.

Дата смерти

23.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1848

Дочь: Живогина (Живогина) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Живогин Семен Ильич

Рождение
01.11.1914 ст.

Отец: Глазов Родион (Ирадион) Трофимович

Мать: Глазова (Игнатова) Федосья Филипповна

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живогин Семен Ильич

Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
23.03.2004
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.

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