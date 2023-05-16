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Касьянов Олег Владимирович
Касьянов Олег Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1956
Пол
Мужской
Отец
Касьянов Владимир Иванович
1931 г.р.
Мать
Касьянова (Антонова) Мария Дмитриева
1924 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Отец:
Касьянов Владимир Иванович
Мать:
Касьянова Мария Дмитриева
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