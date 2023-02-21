Воронин Алексей
Место рожденияИвановская обл., Пятюковский р-н
Дата рождения1902
Дата смерти21.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Воронин Алексей
Мать: Воронина Евдокия
Ивановская обл., Пятюковский р-н
Рождение ребёнка
02.11.1925
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воронина Дарья
Рождение ребёнка
27.04.1934
Дочь: Фаина
Мать ребёнка: Воронина Дарья
Россия
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Воронина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова Вера
Мать ребёнка: Воронина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Дарья
Смерть
21.12.1941
Похороны
Неизвестно
Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Братская могила. Останки перенесены в послевоенное время из места первоначального захоронения в м. Медный Завод Ленинградской области