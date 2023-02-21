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Воронин Алексей

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Место рождения

Ивановская обл., Пятюковский р-н

Дата рождения

1902

Дата смерти

21.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Воронин Алексей

Мать: Воронина Евдокия

Ивановская обл., Пятюковский р-н
Рождение ребёнка
02.11.1925

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воронина Дарья

Рождение ребёнка
27.04.1934

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: Воронина Дарья

Россия
Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Воронина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова Вера

Мать ребёнка: Воронина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Дарья

Смерть
21.12.1941
Похороны
Неизвестно
Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Братская могила. Останки перенесены в послевоенное время из места первоначального захоронения в м. Медный Завод Ленинградской области
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