Ермакова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1937
Дата смерти26.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1958
Дочь: Петрова Любовь
Отец ребёнка: Бельков Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Ермаков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Игорь
Отец ребёнка: Ермаков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бельков Анатолий
Смерть
26.01.1995