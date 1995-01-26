Ермакова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1937

Дата смерти

26.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.
Около 1937 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1958

Дочь: Петрова Любовь

Отец ребёнка: Бельков Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Игорь

Отец ребёнка: Ермаков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельков Анатолий

Смерть
26.01.1995
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