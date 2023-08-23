Агафья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

взята той же волости деревни Нового Починку умершего крестьянина Козьмы Панфилова, 1816 - 49
Бракосочетание
01.01.1794

Муж: Филип Варфоломеев

венчан 1.01.1794, (жениху -20 лет, невесте -19 лет), поручители – Павел Михайлов, Алексей Егоров, Аникий Архипов, Никита Григорьев, Иван Архипов, Дмитрий Иванов, Яков Антонов,
Смерть
Неизвестно
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