Агафья Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
взята той же волости деревни Нового Починку умершего крестьянина Козьмы Панфилова, 1816 - 49
Бракосочетание
01.01.1794
Муж: Филип Варфоломеев
венчан 1.01.1794, (жениху -20 лет, невесте -19 лет), поручители – Павел Михайлов, Алексей Егоров, Аникий Архипов, Никита Григорьев, Иван Архипов, Дмитрий Иванов, Яков Антонов,
Смерть
Неизвестно