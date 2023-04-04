Киселев Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселева Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1870
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселева Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1872
Мать ребёнка: Киселева Ефросинья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893