Киселев Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Фёдор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1866

Жена: Киселева Ефросинья Алексеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселева Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1870

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселева Ефросинья Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1872

Сын: Киселев Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Ефросинья Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1893
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