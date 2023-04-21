Гурьянов Виталий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.2017
Сын: Гурьянов Астемир Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2019
Дочь: Гурьянова Амалия Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности