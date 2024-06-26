Колосов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1956
Дата смерти01.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колосова (Грибова) Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1964
Мать ребёнка: Колосова (Грибова) Галина Васильевна
Смерть
01.09.1984