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Колосов Николай Григорьевич

Место рождения

Дубки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.12.1956

Дата смерти

01.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колосова (Грибова) Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова (Грибова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1964

Сын: Колосов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Колосова (Грибова) Галина Васильевна

Смерть
01.09.1984
Дубки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

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