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Чернышев Алексей Артемович
Чернышев Алексей Артемович
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
29.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Чернышев Артем Львович
1981 г.р.
Мать
Чернышева (Шевченко) Екатерина Феликсовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2008
Отец:
Чернышев Артем Львович
Мать:
Чернышева Екатерина Феликсовна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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