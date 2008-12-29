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Чернышев Алексей Артемович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

29.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2008

Отец: Чернышев Артем Львович

Мать: Чернышева Екатерина Феликсовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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