Мацуев Степан Исаакович
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Климовичский р-н, Семеновка
Дата рождения22.12.1909
Дата смерти27.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Белорусская ССР, Могилевская обл., Климовичский р-н, Семеновка
Рождение ребёнка
12.03.1937
Дочь: Сидоренко Людмила Степановна
Мать ребёнка: Мацуева Мария Игнатьевна
Посёлок Гродеково района имени Лазо Дальневосточного края
Рождение ребёнка
28.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацуева Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацуева Мария Игнатьевна
Смерть
27.12.1983
Махачкала, ДАССР