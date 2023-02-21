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Мацуев Степан Исаакович

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Климовичский р-н, Семеновка

Дата рождения

22.12.1909

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусская ССР, Могилевская обл., Климовичский р-н, Семеновка
Рождение ребёнка
12.03.1937

Дочь: Сидоренко Людмила Степановна

Мать ребёнка: Мацуева Мария Игнатьевна

Посёлок Гродеково района имени Лазо Дальневосточного края
Рождение ребёнка
28.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацуева Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацуева Мария Игнатьевна

Смерть
27.12.1983
Махачкала, ДАССР
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