Волощук (Бондарь) Мария Иоанновна
Место рождения
Дата рождения08.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1893
Отец: Бондарь Иоанн Игнатьевич
Мать: Бондарь Ирина Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-S6H2
Крещение
09.07.1893
Преображенская церковь
Бракосочетание
24.04.1916
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-8QGW | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1917
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Волощук Василий Миронович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-M8QQ https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-FZNN
Смерть
Неизвестно