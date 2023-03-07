Волощук (Бондарь) Мария Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук (Бондарь) Мария Иоанновна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

08.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1893

Отец: Бондарь Иоанн Игнатьевич

Мать: Бондарь Ирина Петровна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-S6H2
Крещение
09.07.1893
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Бракосочетание
24.04.1916

Муж: Волощук Василий Миронович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-8QGW | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1917

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Волощук Василий Миронович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-M8QQ https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-FZNN
Смерть
Неизвестно
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