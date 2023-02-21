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Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бондаренко Семен

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Бондаренко Алексей

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бондаренко Мефодий

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бондаренко Кирилл

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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