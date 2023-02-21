Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бондаренко Семен
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Бондаренко Алексей
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бондаренко Мефодий
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бондаренко Кирилл
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно