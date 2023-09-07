Большов Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1956
Отец: не указан
Мать: Большова Валентина
Рождение ребёнка
30.09.1980
Сын: Большов Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Алла
Рождение ребёнка
08.08.1986
Сын: Большов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большова Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Большова Кухарчук Татьяна Александровна