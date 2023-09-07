Большов Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1956

Отец: не указан

Мать: Большова Валентина

Рождение ребёнка
30.09.1980

Сын: Большов Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Алла

Рождение ребёнка
08.08.1986

Сын: Большов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большова Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Большова Кухарчук Татьяна Александровна

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