Абдулмазитов Мухаметхасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитов Мухаметхасан

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Биккинин Абдулмазит

Мать: Биккинина (Бикулова) Ханифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хасанов Багаутдин

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Рождение ребёнка
1835

Сын: Хасанов Хаялитдин

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Рождение ребёнка
1838

Сын: Хасанов Хуббитула

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Рождение ребёнка
1840

Сын: Хасанов Кутбутдин

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Габдельмазитова (Хасанова) Ракия

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Рождение ребёнка
1845

Сын: Хасанов Мирсаяф

Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Смерть
Неизвестно

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