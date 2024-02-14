Абдулмазитов Мухаметхасан
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Биккинин Абдулмазит
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Хасанов Багаутдин
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хасанов Хаялитдин
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Рождение ребёнка
1838
Сын: Хасанов Хуббитула
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хасанов Кутбутдин
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Габдельмазитова (Хасанова) Ракия
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хасанов Мирсаяф
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Смерть
Неизвестно