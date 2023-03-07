Подстаницкий Николай Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подстаницкий Николай Евграфович

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Место рождения

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Подстаницкий Евграф Николаевич

Мать: Подстаницкая Агриппина Петровна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Подстаницкий Евграф Николаевич

Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Подстаницкий Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Подстаницкий Клавдий Николаевич

Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Подстаницкий Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Подстаницкий Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подстаницкая Александра Васильевна

Смерть
1901
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