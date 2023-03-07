Подстаницкий Николай Евграфович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1872
Сын: Подстаницкий Евграф Николаевич
Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Подстаницкий Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Подстаницкий Клавдий Николаевич
Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Подстаницкий Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подстаницкий Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Подстаницкая Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901