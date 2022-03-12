Волобуева (Хуторная) Нина Захаровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1939
Дата смерти12.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939
Бракосочетание
05.06.1963
Рождение ребёнка
17.06.1963
Сын: Волобуев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Волобуев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
27.05.1965
Сын: Волобуев Виталий (Виктор) Викторович
Отец ребёнка: Волобуев Виктор Владимирович
Смерть
12.03.2022