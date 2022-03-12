Волобуева (Хуторная) Нина Захаровна 01.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волобуева (Хуторная) Нина Захаровна

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Место рождения

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

01.07.1939

Дата смерти

12.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: Хуторной Захар Яковлевич

Мать: Хуторная Пелагея Игнатьевна

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
05.06.1963

Муж: Волобуев Виктор Владимирович

Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.1963

Сын: Волобуев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Волобуев Виктор Владимирович

Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.05.1965

Сын: Волобуев Виталий (Виктор) Викторович

Отец ребёнка: Волобуев Виктор Владимирович

Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.03.2022
Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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