Фофан Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федка Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савка Фофанов
Мать ребёнка: Марьица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Фофанов
Мать ребёнка: Марьица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Фофанов
Мать ребёнка: Марьица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Фофанов
Мать ребёнка: Марьица
Смерть
Неизвестно