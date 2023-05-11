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Фофан Федоров

Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федка Иванов

Мать: ?

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савка Фофанов

Мать ребёнка: Марьица

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Фофанов

Мать ребёнка: Марьица

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Фофанов

Мать ребёнка: Марьица

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Фофанов

Мать ребёнка: Марьица

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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