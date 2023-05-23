Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: ?

Мать: Тотцкая Матрена Петровна

Смерть
Около 1941
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