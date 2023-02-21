Лукьянов Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1877 ст.
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.
Сын: Лукьянов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно