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Лукьянов Сергей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1876 ст.

Жена: Лукьянова Анна Григорьева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1877 ст.

Сын: Лукьянов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Григорьева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.

Сын: Лукьянов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Григорьева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно
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