Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Иван
Мать: Потапова Мавра
Рождение ребёнка
09.02.1901
Сын: Анисимов Василий
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
04.07.1902
Сын: Анисимов Сергей
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
21.04.1905
Дочь: Мягкова Александра
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
30.12.1906
Дочь: Зверева Татьяна
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Анисимов Алексей
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Анисимов Михаил
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
03.11.1913
Сын: Анисимов Григорий
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Рождение ребёнка
29.05.1917
Сын: Анисимов Владимир
Отец ребёнка: Анисимов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисимов Василий
Смерть
Неизвестно