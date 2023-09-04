Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина

Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Иван

Мать: Потапова Мавра

Рождение ребёнка
09.02.1901

Сын: Анисимов Василий

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Анисимов Сергей

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Рождение ребёнка
21.04.1905

Дочь: Мягкова Александра

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
30.12.1906

Дочь: Зверева Татьяна

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Анисимов Алексей

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Анисимов Михаил

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Анисимов Григорий

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Анисимов Владимир

Отец ребёнка: Анисимов Василий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Василий

Смерть
Неизвестно
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