Устюжанина Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Параскева Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Егор Петров

Рождение ребёнка
08.01.1849

Сын: Устюжанин Филипп Егоров

Отец ребёнка: Устюжанин Егор Петров

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 3 - плёнка 2121840, стр. 141
Смерть
Неизвестно

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