Шпак Макей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шпак Яков Макеевич
Мать ребёнка: ?
Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: ?
Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шпак Антон Макеевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно