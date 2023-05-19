Шпак Макей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Макей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шпак Яков Макеевич

Мать ребёнка: ?

Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шпак Илларион Макеевич

Мать ребёнка: ?

Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шпак Антон Макеевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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