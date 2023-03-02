Касьяненко Олифер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьяненко Олифер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Касьяненко Василий Олиферов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Касьяненко Павел Олиферов

Мать ребёнка: не указана

Гавриловка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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