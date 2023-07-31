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Егор Яковлевич

Место рождения

Московская область Карпово

Дата рождения

1748

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Яков Родионович

Мать: Ирина Кононовна

Московская область Карпово
Рождение ребёнка
1790

Сын: Суворов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
30.03.1796

Сын: Родион Егорович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Карпово
Смерть
1819
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