Егор Яковлевич
Место рожденияМосковская область Карпово
Дата рождения1748
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Яков Родионович
Мать: Ирина Кононовна
Московская область Карпово
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
30.03.1796
Сын: Родион Егорович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Карпово
Смерть
1819