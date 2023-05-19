(Самусенко) Прасковья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самусенко) Прасковья Ильина

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

19.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912

Отец: Самусенко Илья Игнатьев

Мать: Самусенко Мария Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
21.10.1912
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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