Klein (Shubin) Rosa
Место рожденияGorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Klein Yehezkel
Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Смерть
1943