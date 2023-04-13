Klein (Shubin) Rosa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klein (Shubin) Rosa

Место рождения

Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Klein Yehezkel

Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Смерть
1943
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