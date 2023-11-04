Чеботаева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботаева Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1971

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971

Отец: Семёнов Сергей Павлович

Мать: Семёнова Галина Никитична

Рождение ребёнка
07.11.2005

Дочь: Чеботаева Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Чеботаев Илья Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеботаев Илья Владимирович

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