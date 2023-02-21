Курасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курасов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Курасов Сергей

Мать: Курасова Анна

Смерть
2004
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