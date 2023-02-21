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Курасов Александр
Курасов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1950
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Курасов Сергей
1920 г.р.
Мать
Курасова (Жижерина) Анна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец:
Курасов Сергей
Мать:
Курасова Анна
Смерть
2004
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