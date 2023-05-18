Черемисинов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Кирилл

Место рождения

г.Свердловск

Дата рождения

03.06.1983

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1983

Отец: Черемисинов Александр

Мать: Черемисинова София

г.Свердловск
Образование
С ?.09.1990 по ?.06.2000
средняя школа п.Хурба
Бракосочетание
12.08.2010

Жена: Черемисинова Надежда

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черемисинова Надежда

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черемисинова Надежда

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черемисинова Надежда

Образование
Неизвестно
СФУ Красноярск (матфак)
высшее | программист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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