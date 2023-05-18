Черемисинов Кирилл
Место рожденияг.Свердловск
Дата рождения03.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1983
Отец: Черемисинов Александр
Мать: Черемисинова София
г.Свердловск
Образование
С ?.09.1990 по ?.06.2000
средняя школа п.Хурба
Бракосочетание
12.08.2010
Жена: Черемисинова Надежда
Рождение ребёнка
14.10.2012
Рождение ребёнка
25.10.2015
Рождение ребёнка
07.09.2022
Образование
Неизвестно
СФУ Красноярск (матфак)
высшее | программист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно