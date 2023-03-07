Филиппов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Филиппов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Филиппов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домника Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно