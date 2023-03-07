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Филиппов Иван Алексеевич

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Филиппов Алексей

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Филиппов Яков Иванович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филиппов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домника Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Филиппов Павел Иванович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Прокопьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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