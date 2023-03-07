Чибров Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1951
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Туркменистан, Ашхабад
Смерть
2019