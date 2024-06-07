(Германова) Татьяна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рождения18.01.1914
Дата смерти14.07.1914
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
14.07.1914
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область