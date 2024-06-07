(Германова) Татьяна 18.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Германова) Татьяна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

14.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Иларион Илларион Илларион/Иларион/Ларион Якимов\\Акимович

Мать: Екатерина Семенова

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
14.07.1914
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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