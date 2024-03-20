Фомкина Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти01.06.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сусоева Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Фомкин Трофим Александрович
Есть метрика о свадьбе. 11 11 1905 Сусоев Иван Борисович 19 Алексеевка 1886 Фомкина Дарья Трофимовна 21 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
01.07.1891
Отец ребёнка: Фомкин Трофим Александрович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Барсукова Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Фомкин Трофим Александрович
Есть метрика о свадьбе. 98 3 11 1917 Барсуков Аверий Иванович 18 Алексеевка 1 1899 Фомкина Пелагея Трофимовна 23 Алексеевка 1 1894
Смерть
01.06.1918
Есть метрика о смерти в 1918году. 60 лет. старость