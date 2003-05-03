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Денежкин Павел Иванович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

03.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2003

Отец: Денежкин Иван Алексеевич

Мать: Власова Анастасия Владимировна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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