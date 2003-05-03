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Денежкин Павел Иванович
Денежкин Павел Иванович
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Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
03.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Денежкин Иван Алексеевич
1976 г.р.
Мать
Власова Анастасия Владимировна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2003
Отец:
Денежкин Иван Алексеевич
Мать:
Власова Анастасия Владимировна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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